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Рейтинг "Слуги народа" растет, несмотря ни на что – опрос (инфографика)

Рейтинг "Слуги народа" растет, несмотря ни на что – опрос (инфографика)
12:46 Сегодня Телеграф

В парламентском рейтинге продолжает лидировать президентская партия "Слуга народа" (СН), которая, по данным социологов, имеет сейчас поддержку пятой части избирателей, определившихся с выбором и намеревающихся принять участие в голосовании.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 23-24 марта и обнародованные в пятницу, 26 марта.

социология_инфограка

Остальные партии пока не имеют достаточной поддержки для преодоления 5-процентного проходного барьера на выборах в Верховную Раду.

Так, Радикальную партию готовы поддержать 4,6% респондентов, партию "Голос"- 3,5%, партию "УДАР" - 3,2%, "Наши"- 3,1% , партию Шария - 2,9%, партию "Свобода" - 2,9%, "За майбутнє" - 2,4%, "Народный фронт" - 2,0%.

Опрос проводился группой "Рейтинг" среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Примечательно, что результаты нового соцопроса свидетельствуют о продолжающемся росте поддержки "Слуги народа" избирателями как минимум с начала февраля 2021 года, когда СН поддерживали 18,6% избирателей.

Рейтинг ОПЗЖ, резко упавший с 18,9% на начало февраля до14,2% в 20-х числах того же месяца, сейчас демонстрирует определенный рост.

При этом парламентский рейтинг "Европейской солидарности" за месяц резко просел и опустился даже ниже, чем был в начале февраля: (2-3 февраля - 15,2%; 22-23 февраля – 16,2%; 23-24 марта – 15%).

Стоит отметить, что еще по итогам обнародования соцопроса "Рейтинга" месячной давности опрошенные "Телеграфом" эксперты высказались, что думают о результатах данной социологии, а также что с ней не так.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Верховная Рада, Опрос, Социология, Инфографика, Слуга народа, Европейская солидарность, ОПЗЖ, парламенсткий рейтинг.
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