Скачать
П'ятниця, 21.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Сьогодення легендарного заповідника: що роблять туристи в "Асканії-Новій", хто годує тварин та де подівся науковий архів
Сьогодення легендарного заповідника: що роблять туристи в "Асканії-Новій", хто годує тварин та де подівся науковий архів
"Одноголосно проголосували": стало відомо, як Тищенко "поплатився" за вечірку на локдауні
"Одноголосно проголосували": стало відомо, як Тищенко "поплатився" за вечірку на локдауні
Ділянка з електронного молотка: плюси, мінуси та підводне каміння нового формату земельних аукціонів
Ділянка з електронного молотка: плюси, мінуси та підводне каміння нового формату земельних аукціонів
The Hardkiss потрясли мережу новим альбомом "Жива і не залізна": слухати його онлайн
The Hardkiss потрясли мережу новим альбомом "Жива і не залізна": слухати його онлайн

Кожен сьомий українець досі вважає втікача Януковича кращим президентом (інфографіка)

Кожен сьомий українець досі вважає втікача Януковича кращим президентом (інфографіка)
Оновлено 15:05 Сьогодні Телеграф

Більшість українців вважає Леоніда Кучму кращим президентом в історії незалежної України.

Це випливає з опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 16-18 травня.

Результати дослідження показали, що Кучму вважають найкращим президентом 23% опитаних, 18% назвали найкращим президентом Володимира Зеленського, а 14% - Петра Порошенка.

Показово, що ім'я Віктора Януковича в цьому контексті назвали 13% опитаних.

Втім, недалеко від нього виявився і перший президент України Леонід Кравчук - 12%.

Найменш позитивно українці оцінили діяльність Віктора Ющенка - його підтримали лише 7%.

Кого українці вважають кращим президентом

Опитування проводилося методом методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) серед 2500 респондентів, які проживають у різних куточках України, за винятком тимчасово окупованих територій.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Як повідомлялося раніше, Зеленський продовжує зберігати лідерство серед можливих кандидатів на президентський пост.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 124

Все по темі:

Виктор Янукович, Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, Леонид Кучма, Петро Порошенко, Володимир Зеленський.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Вишиванка чи косоворотка? У що все-таки одягнувся Зеленський, вітаючи українців (фото)
02 "Одноголосно проголосували": стало відомо, як Тищенко "поплатився" за вечірку на локдауні
03 США мають агентурну мережу по всьому світу: ЗМІ розкрили важливі деталі
04 Відмовив двигун над Чорним морем: у МАУ розповіли подробиці аварійної посадки пасажирського "Боїнга"
05 Ділянка з електронного молотка: плюси, мінуси та підводне каміння нового формату земельних аукціонів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Зате в &quot;рідній гавані&quot;: в Севастополі важливий міський перевізник виявився по вуха в боргах
Зате в "рідній гавані": в Севастополі важливий міський перевізник виявився по вуха в боргах
Трагедія в Ростовській області: 10 робітників смертельно отруїлися газом під час роботи в колекторі
Трагедія в Ростовській області: 10 робітників смертельно отруїлися газом під час роботи в колекторі
Обнадійливо: вчені розповіли, як довго після COVID-19 можна не боятися повторного зараження
Обнадійливо: вчені розповіли, як довго після COVID-19 можна не боятися повторного зараження
Україна почне вакцинувати від Covid-19 жителів окупованого Донбасу
Україна почне вакцинувати від Covid-19 жителів окупованого Донбасу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся