Кожен сьомий українець досі вважає втікача Януковича кращим президентом (інфографіка)

Більшість українців вважає Леоніда Кучму кращим президентом в історії незалежної України.

Це випливає з опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 16-18 травня.

Результати дослідження показали, що Кучму вважають найкращим президентом 23% опитаних, 18% назвали найкращим президентом Володимира Зеленського, а 14% - Петра Порошенка.

Показово, що ім'я Віктора Януковича в цьому контексті назвали 13% опитаних.

Втім, недалеко від нього виявився і перший президент України Леонід Кравчук - 12%.

Найменш позитивно українці оцінили діяльність Віктора Ющенка - його підтримали лише 7%.

Опитування проводилося методом методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) серед 2500 респондентів, які проживають у різних куточках України, за винятком тимчасово окупованих територій.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Як повідомлялося раніше, Зеленський продовжує зберігати лідерство серед можливих кандидатів на президентський пост.