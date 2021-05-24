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Названо можливе місце і час зустрічі Байдена і Путіна

Названо можливе місце і час зустрічі Байдена і Путіна
Оновлено 16:42 Сьогодні Телеграф

Швейцарська Женева є найбільш імовірним місцем для зустрічі президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна.

Про це повідомив в Твіттері кореспондент NBC News Джефф Беннетт, посилаючись на чотири джерела в Білому домі.

"Раніше в цьому місяці Байден сказав, що він "сподівається і чекає" зустрічі з Путіним під час його запланованого візиту в Європу в червні, - пише журналіст. - Можлива зустріч, швидше за все, буде спрямована на деескалацію конфлікту між країнами".

Крім того, швейцарське ЗМІ Tages-Anzeiger, також посилаючись на достовірні джерела в адміністрації Байдена, пише, що передова місія ВВС США вже приземлилася в Женеві.

Місце і точний час зустрічі президентів поки неясні. Втім, продовжують швейцарські журналісти, швидше за все саміт між двома президентами може відбутися в червні в найближчі два тижні.

Нагадаємо, раніше передбачуваним місцем для зустрічі Байдена і Путіна була Ісландія.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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США, Путин, Швейцария, Байден, Росія, Зустріч президентів.
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