Встреча Байдена и Путина уже не за горами: Блинкен сделал важное заявление

Американский президент Джо Байден встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в последующие несколько недель.

Об этом 19 мая сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в комментарии телерадиокомпании Исландии "RUV".

По его словам вполне вероятно, что Путин с Байденом проведут встречу уже в "ближайшие недели".

В то же время он также порекомендовал Исландию, как место для проведения встречи.

Отметим, президент США предлагал главе Кремля провести встречу в одной из стран Европы 15–16 июня. Однако Москва пока официально не подтверждала проведение встречи.

Напомним, что в столице Исландии Рейкьявике 19 мая состоялась встреча госсекретаря США Блинкена и главы МИД РФ Лаврова на которой они обсудили "ситуацию с Украиной".

В то же время, по мнению политологов, встреча Лаврова и Блинкена отчасти будет посвящена Украине, но прорыва в решении нынешней ситуации не принесет.