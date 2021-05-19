Высокий градус в Исландии: почему встреча Лаврова и Блинкена не сулит ничего хорошего Украине

В среду, 19 мая, государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретятся в Исландии, на полях Арктического совета. Это будет первая очная встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран. Как ранее сообщал "Телеграф", на ней может решиться судьба встречи президента РФ Владимира Путина со своим американским коллегой Джо Байденом.

О том, что могут обсуждать Блинкен и Лавров, и есть ли вероятность принятия важных для Украины решений, в том числе касательно "Северного потока-2", "Телеграфу" рассказали эксперты.

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что сегодня никаких немедленных договоренностей по Украине принято не будет.

"Во-первых, центральной темой заявлена Арктика. Во-вторых, скорее всего, на переговорах Блинкена-Лаврова будут обсуждаться детали вероятной встречи Путина и Байдена и контуры будущих тем саммита. Ничего больше от этой встречи, я считаю, нам ждать не стоит", – говорит Илия Куса.

Комментируя неоднозначную ситуацию с якобы ослаблением американского давления на "Северный поток-2", эксперт подчеркнул, что Украине важно понять следующий момент – наши интересы должны защищать мы сами, и ждать помощи извне не стоит.

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли также считает, что Украине важно понять, особенно учитывая трагический опыт 2014-2015 гг., что в случае полномасштабной агрессии – с Россией мы будем воевать одни. И что каждое государство преследует свои интересы. И достигает их за счет более слабых государств, таких как Украина.

"Можно вспомнить и курдов, которым США также на определенном этапе оказывали активную военную помощь и обещали поддержать их стремления обрести государственность. А в итоге "слили" и молча наблюдали, как их уничтожают турецкие войска в Сирии, – отмечает Максим Яли. – Так что я абсолютно уверен: "Северный поток-2" будет достроен, скорее всего, уже в этом году. Подтверждение тому – свежий "слив" из администрации Байдена о том, что санкции против главы и руководства управляющей компании по строительству "СП-2" введены не будут, как это анонсировалось в марте во время обострения у наших границ".

По мнению политолога, на сегодняшней встрече Блинкен и Лавров будут обсуждать Украину, а также не введение санкций против СП-2 (возможно, как ответ на то, что Путин отвел войска от границы с Украиной). Плюс – разговор пойдет о будущей встрече Байдена с Путиным.

"Повестку этой встречи, а также возможные решения, которые могут появиться по ее итогам, и будут обсуждать главы внешнеполитических ведомство США и РФ. Думаю, коснутся также ядерной программы Ирана и возврату его к выполнению своих обязательств. РФ является одной из шести стран-гарантов. Для Байдена это является приоритетом в повестке международной безопасности, – поясняет Максим Яли. – О каких компромиссах относительно Украины будут говорить, сказать сложно. Думаю, на этой встрече Вашингтон и Москва просто сверять свои позиции. Безусловно, для Кремля "красной линией" является вступление Украины в НАТО. И разговоры о возможном предоставлении ПДЧ Украине уже в этом году сильно раздражают Россию. Поэтому не предоставление его на ближайшем саммите НАТО будет обязательным условием Кремля для встречи Байдена с Путиным. Естественно, будут обсуждать и место возможной встречи. Я склоняюсь к мнению, что она вскоре состоится. А вот ее итоги, думаю, не сильно нас порадуют".

Больше о том, какие сигналы были посланы Кремлю из Белого дома, читайте в материале "Телеграфа": Путин понимает, что с Байденом ему будет непросто, - эксперт.

О подоплеке и перспективах встречи Байдена с Путиным, в том числе в ракурсе украинского кейса, "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

В интервью "Телеграфу" бывший нардеп и глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко высказал мнение, что властям Украины стоит предпринимать активные действия, чтобы завершить войну и вернуть оккупированные территории. И не рассчитывать, что заокеанские партнеры будут думать за нас и жить нашими национальными интересами.