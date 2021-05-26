У Зеленського перерахували досягнення президента в боротьбі з корупцією: мережа розбурхана

У мережі опублікували головні досягнення Володимира Зеленського в боротьбі з корупцією за два роки його президентства.

Успіхи українського лідера перерахували на офіційній сторінці "Команда Зеленського" в "Фейсбуці".

Зокрема, президенту вдалося повернути відповідальність за незаконне збагачення, запустити Вищий антикорупційний суд і реформувати прокуратуру.

Серед інших досягнень:

- закон про заохочення і захист корупційних інформаторів;

- електронна декларація, не дивлячись на опір старих еліт;

- початок перезавантаження Конституційного суду України;

- внесення до Верховної Ради законопроекту про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.

Втім, багато українців обурилися побаченій інформації і задалися питаннями: що в цьому списку є для українців? як простому народу допоможе електронне декларування? чому реформи не позначилися на гаманцях населення?

Також люди почали перераховувати розчарування, які зробили їх життя при Зеленському гіршим. Зокрема - подорожчання комуналки і відсутність миру, обіцяного під час передвиборчої кампанії.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два невідкладних законопроекти.