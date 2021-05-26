У Зеленського перерахували досягнення президента в боротьбі з корупцією: мережа розбурхана

У мережі опублікували головні досягнення Володимира Зеленського в боротьбі з корупцією за два роки його президентства.
Успіхи українського лідера перерахували на офіційній сторінці "Команда Зеленського" в "Фейсбуці".
Зокрема, президенту вдалося повернути відповідальність за незаконне збагачення, запустити Вищий антикорупційний суд і реформувати прокуратуру.
Серед інших досягнень:
- закон про заохочення і захист корупційних інформаторів;
- електронна декларація, не дивлячись на опір старих еліт;
- початок перезавантаження Конституційного суду України;
- внесення до Верховної Ради законопроекту про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.
Втім, багато українців обурилися побаченій інформації і задалися питаннями: що в цьому списку є для українців? як простому народу допоможе електронне декларування? чому реформи не позначилися на гаманцях населення?
Також люди почали перераховувати розчарування, які зробили їх життя при Зеленському гіршим. Зокрема - подорожчання комуналки і відсутність миру, обіцяного під час передвиборчої кампанії.
Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два невідкладних законопроекти.