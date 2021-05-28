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"Чому я відмовилася? Нескладно здогадатися". Стало відомо, кому Зеленський пропонував посаду свого прес-секретаря

"Чому я відмовилася? Нескладно здогадатися". Стало відомо, кому Зеленський пропонував посаду свого прес-секретаря
Оновлено 18:34 Сьогодні Телеграф

Головний редактор інтернет-видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва могла стати прес-секретарем президента України Володимира Зеленського замість Юлії Мендель, проте відповіла главі держави відмовою.

Про це пише видання "Гордон".

За словами Мусаєвої, Зеленський в 2019 році запропонував їй посаду свого прес-секретаря.

"Так, така пропозиція надходила. Чому я відмовилася? Нескладно здогадатися. Я журналіст від а до я. Я не можу себе уявити по ту сторону барикад і те, що мені доведеться десь брехати або маніпулювати... На жаль, робота прес -секретаря в чомусь це має на увазі. Я не підходяща людина на цю посаду. Абсолютно", - говорить Мусаєва.

З Зеленським вона говорила по телефону, і пропозиція її дуже здивувала, так як свою заявку на цю посаду вона не подавала.

Нагадаємо, у Зеленського розповіли, чому насправді звільнилася Мендель.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Юлия Мендель, Володимир Зеленський, Прес-секретар, Севгіль Мусаєва.
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