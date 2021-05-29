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На посаду глави САП претендує ставленик Єрмака - джерело

На посаду глави САП претендує ставленик Єрмака - джерело
09:01 Сьогодні Телеграф

В Україні триває конкурс на посаду глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Серед тих, хто пройшов у фінальний етап конкурсу - народний депутат і глава комітету з правової політики Андрій Костін, в.о. керівника антикорупційної прокуратури Максим Грищук, колишній керівник управління спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк, ексзаступник міністра юстиції, голова правління Transparency International Ukraine Андрій Вишневський, прокурори САП Сергій Козачина, Андрій Перов, Ігор Семак, Роман Сімків, Олексій Скибенко.

За словами декількох співрозмовників "Телеграфа" в партії "Слуга народу", на цей пост активно просувають депутата Андрія Костіна, хоча після відходу колишнього глави відомства Назара Холодницького, одним з головних претендентів був його заступник Максим Грищук.

"Не дивлячись на резонанс, в Офісі президента хочуть поставити Костіна. Тому що, по-перше, він є професійним, він орієнтується в цій темі. По-друге, це квота Андрія Єрмака, він в неї входить, а ви ж бачите, що без руки Єрмака або Тимошенка (заступник голови Офісу президента, - ред.) зараз не обходиться жодне призначення", - прокоментував один з членів монобольшості не під запис.

"Але, звичайно, конкурсу зараз намагаються надати прозорості, нібито можуть претендувати всі", - додає інший нардеп.

Андрій Костін - юрист, в минулому співзасновник і директор адвокатської компанії "Право", за словами співрозмовників, під час своєї адвокатської практики і познайомився з Андрієм Єрмаком.

Прийом документів від претендентів на пост глави САП розпочався 25 січня і тривав до 15 лютого. Для участі в конкурсі на вакантні посади в САП подали документи 169 осіб, з них 111 заяв - на посаду голови САП і 90 на заступника.

Раніше про важливість провести конкурс прозоро і допустити до нього кандидатів з відповідним досвідом заявляли євродепутати й посли Німеччини, Великобританії, Європейського союзу в Україні, а також регіональний директор Світового банку.

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Юлія Забєліна
Автор: Юлія Забєліна
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САП, Офис Президента, Андрій Єрмак, Андрій Костін.
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