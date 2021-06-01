Нардеп попався за розвагою в телефоні прямо в сесійній залі (ексклюзивне відео)

На пленарному засіданні Верховної Ради 1 червня нардепа від групи "Довіра" Роберта Горвата підловили за розвагою з телефоном.

Судячи з запису, зробленого фотокореспондентом "Телеграфа" Яном Доброносовим, парламентарій відволікся від справ робочих на мотокрос. На екрані мобільного бачимо ролик "Аарон Плессінджер робить помилку, борючись з Роченом".

Відзначимо, що в Раді Горват веде дуже активну діяльність, будучи головою підкомітету з питань правового забезпечення діяльності митних органів Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, керує групою з міжпарламентських зв'язків з Арабською Республікою Єгипет, а також налагоджує міжпарламентські зв'язки з Канадою, Угорщиною, Чехією, Китаєм і Словаччиною.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань (ДБР) направило в суд справу про кнопкодавство одного з народних депутатів.