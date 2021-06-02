Більше 20 нардепів взагалі не голосували в Раді в травні (інфографіка)

Комітет виборців України назвав головних прогульників в Верховній Раді в травні.
Цю статистику КВУ оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.
Як з’ясувалося, 21 народний депутат не проголосував в травні жодного разу. У цей список увійшли:
При чому офіційно відсутніми в цей період були:
Також в КВУ додали, що участь в 100% голосувань Ради взяли лише 10 народних депутатів. При цьому у травні найактивніше голосували "слуги".
Як повідомляв "Телеграф", народний депутат України з фракції "Слуга народу" Ігор Кривошеєв на свій День народження, 2 червня, прийшов на засідання Верховної Ради з зеленою кулькою.