Більше 20 нардепів взагалі не голосували в Раді в травні (інфографіка)

Комітет виборців України назвав головних прогульників в Верховній Раді в травні.

Цю статистику КВУ оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

Як з’ясувалося, 21 народний депутат не проголосував в травні жодного разу. У цей список увійшли:

Юрій Бойко ("Опозиційна платформа "За життя")

Сергій Льовочкін (ОПЗЖ)

Антон Яценко ("Батьківщина")

Ренат Кузьмін (ОПЗЖ)

Федір Христенко (ОПЗЖ)

Сергій Ларін (ОПЗЖ)

Ілля Кива (ОПЗЖ)

При чому офіційно відсутніми в цей період були:

Олександр Абдуллін ("Батьківщина")

Костянтин Бондарєв ("Батьківщина")

Вікторія Вагнєр ("Слуга Народу")

Юлія Гришина («Слуга Народу»)

Степан Івахів ("За майбутнє")

Тарас Козак (ОПЗЖ)

Олександр Куницький ("Слуга Народу")

Віктор Медведчук (ОПЗЖ)

Вадим Рабінович (ОПЗЖ)

Юлія Світлична (позафракційна)

Сергій Соболєв ("Батьківщина")

Євгеній Шевченко ("Слуга Народу")

Євген Яковенко (позафракційний)

Також в КВУ додали, що участь в 100% голосувань Ради взяли лише 10 народних депутатів. При цьому у травні найактивніше голосували "слуги".

Як повідомляв "Телеграф", народний депутат України з фракції "Слуга народу" Ігор Кривошеєв на свій День народження, 2 червня, прийшов на засідання Верховної Ради з зеленою кулькою.