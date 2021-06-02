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Більше 20 нардепів взагалі не голосували в Раді в травні (інфографіка)

Більше 20 нардепів взагалі не голосували в Раді в травні (інфографіка)
Оновлено 15:02 Сьогодні Телеграф

Комітет виборців України назвав головних  прогульників в Верховній Раді в травні.

Цю статистику КВУ оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

Як з’ясувалося, 21 народний депутат не проголосував в травні жодного разу. У цей список увійшли:

  • Юрій Бойко ("Опозиційна платформа "За життя")
  • Сергій Льовочкін (ОПЗЖ)
  • Антон Яценко ("Батьківщина")
  • Ренат Кузьмін (ОПЗЖ)
  • Федір Христенко (ОПЗЖ)
  • Сергій Ларін (ОПЗЖ)
  • Ілля Кива (ОПЗЖ) 

При чому офіційно відсутніми в цей період були:

  • Олександр Абдуллін ("Батьківщина")
  • Костянтин Бондарєв ("Батьківщина")
  • Вікторія Вагнєр ("Слуга Народу")
  • Юлія Гришина («Слуга Народу»)
  • Степан Івахів ("За майбутнє")
  • Тарас Козак (ОПЗЖ)
  • Олександр Куницький ("Слуга Народу")
  • Віктор Медведчук (ОПЗЖ)
  • Вадим Рабінович (ОПЗЖ)
  • Юлія Світлична (позафракційна)
  • Сергій Соболєв ("Батьківщина")
  • Євгеній Шевченко ("Слуга Народу")
  • Євген Яковенко (позафракційний)

Також в КВУ додали, що участь в 100% голосувань Ради взяли лише 10 народних депутатів. При цьому у травні найактивніше голосували "слуги".

Как нардепы голосовали в Раде в мае

Як повідомляв "Телеграф", народний депутат України з фракції "Слуга народу" Ігор Кривошеєв на свій День народження, 2 червня, прийшов на засідання Верховної Ради з зеленою кулькою.

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Наталія Гурковська
Автор: Наталія Гурковська Редактор стрічки новин
Перегляди: 68

Все по темі:

Верховна Рада, Виктор Медведчук, Голосування, Слуги народу, Ілля Ківа, нардепи.
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