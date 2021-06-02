У Кабміні нарешті знайшли заміну Ляшку: що відомо про нового санлікаря України

У середу, 2 червня, Кабінет міністрів України призначив нового санітарного лікаря України, яким став заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в Кабміні.

"Кузін призначений заступником міністра охорони здоров'я - головним санітарним лікарем", - цитує своє джерело ЗМІ.

Варто зазначити, що Ігор Кузін - епідеміолог, спец в сфері громадського здоров'я. Закінчив Донецький медуніверситет в 2007 році, а в 2016-му - став магістром медуніверситету в болгарській Варні.

Свою кар'єру він почав в Севастополі, де чотири роки пропрацював у районній СЕС у відділі комунальної гігієни.

З 2019 року він виконував обов'язки гендиректора Центру громадського здоров'я, а після став заступником нового голови ЦГЗ.

Крім того, саме Кузіна призначили заступником міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, який ще недавно займав пост головного санітарного лікаря України. Вони обидва працювали разом з початку пандемії в нашій країні.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що новоспечений глава МОЗ зробив важливу заяву про карантин в Україні влітку.