Зеленський визвався допомогти Байдену перед зустріччю з Путіним

У середу, 2 червня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з американськими сенаторами, які в рамках робочої поїздки прилетіли в Україну.

У своєму "Твіттері" Зеленський написав, що він детально поінформував членів сенату США про те, що Україна має важливі аргументи і готова надати їх Америці, щоб зустріч їх президента Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним пройшла максимально змістовно і результативно.

"Це буде потужний фундамент для США на цій зустрічі", - написав Володимир Зеленський.

Про що саме мова, президент України не розголошує.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про олігархів, який визначить, "що буде з такими людьми, які будуть вводити санкції, як олігархи будуть перетворюватися в бізнесменів".