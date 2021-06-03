Україна звернулася до Німеччини з важливим проханням щодо "Північного потоку-2"

Україна звернулася до Німеччини з важливим проханням - про участь в німецько-американських переговорах щодо загрозливого нам "Північного потоку-2".

Про це виданню Welt розповів український посол в Берліні Андрій Мельник.

Дипломат переконаний, що Україна повинна сидіти за одним столом і мати право голосу, і відповідне прохання в ФРН наша держава вже направила.

"Було б абсолютною катастрофою, перш за все, для взаємної довіри, якщо цей гешефт буде досягнутий між Берліном і Вашингтоном за рахунок України", - вважає Мельник.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель вже на цьому тижні направляє до Вашингтона високопоставлених чиновників, які будуть обговорювати проект газопроводу "Північний потік-2". США ж мають намір відмовитися від санкцій щодо даного проекту.

Раніше ми повідомляли, що колишня заступник міністра закордонних справ і екс-радниця голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль вважає, що будівництво "Північного потоку-2" ще можна зупинити. На її думку, США не відмовилися від санкцій остаточно, а лише на час, і при цьому можуть їх повернути в будь-який момент. Своєю думкою з цього приводу з "Телеграфом" поділився експерт аналітичного центру "Будинок демократії" Анатолій Октисюк.