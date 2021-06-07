Байден відмовився від ідеї зустрічатися з Зеленським: відома конкретна причина - ЗМІ

В Адміністрації американського президента Джо Байдена передумали запрошувати в Білий дім президента України Володимира Зеленського.

Про це пише видання Axios з посиланням на достовірні джерела у Вашингтоні.

Інсайдери говорять про те, що зустріч лідерів, яка могла б бути перед самітом Байдена з Путіним (призначений на 16 червня в Женеві), поставила на паузу зміна керівництва в українському "Нафтогазі". Мовляв, у Байдена занепокоїлися тим, що "Зеленський відмовляється докласти зусиль для боротьби з корупцією".

Варто нагадати, що в квітні Кабмін звільнив голову правління енергетичної компанії Андрія Коболєва і призначив замість нього Юрія Вітренка. Підставою для цього, а також для розпуску всіх членів наглядової ради нацкомпанії став підсумок 2020 року - збиток "Нафтогазу" в розмірі 19 млрд грн замість 11,5 млрд прибутку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Зеленський зголосився допомогти Байдену перед зустріччю з Путіним.