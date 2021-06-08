Безжально тиснув і благав: в мережі з'явився запис розмови Джуліані з Волкером і Єрмаком

У виданні CNN отримали аудіозапис телефонної розмови в липні 2019 року, між, екс-адвокатом колишнього президента США Дональда Трампа Руді Джуліані, дипломатом США Куртом Волкером і тодішнім помічником президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком.

Про це 8 червня повідомив CNN.

Exclusive audio obtained by CNN shows how former Pres. Trump's longtime adviser Rudy Giuliani relentlessly pressured and coaxed the Ukrainian government in 2019 to investigate baseless conspiracies about then-candidate Joe Biden. @mchancecnn reports. https://t.co/BGXIngcuE5 pic.twitter.com/XF1jg3Mms7 — The Lead CNN (@TheLeadCNN) June 7, 2021

Повідомляється, що під час дзвінка Джуліані він "безжально тиснув і умовляв" владу України розслідувати змову проти тодішнього кандидата Джо Байдена.

Сам дзвінок почався з пояснення Джуліані ряду заплутаних теорій змови про угодах Байдена і втручання України в 2016 в вибори США, щоб нашкодити Трампу.

Під час розмови Джуліані не раз пропонував Єрмаку оголосити про розслідування можливої корупції Байдена.

Він також сказав, що дипвідносини між США і Україною покращаться, якщо Зеленський запустить розслідування.

Під час розмови Єрмак дав сигнал американцям, що буде працювати, щоб рухатися вперед в "розслідуваннях".

Після цього Волкер згадав, що Трамп повинен поговорити з Зеленським і привітати його з парламентської перемогою.

Нагадаємо, що 29 квітня в квартирі колишнього мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані була проведена перевірка, в рамках розслідування в Україні.