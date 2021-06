Безжально тиснув і благав: в мережі з'явився запис розмови Джуліані з Волкером і Єрмаком

У виданні CNN отримали аудіозапис телефонної розмови в липні 2019 року, між, екс-адвокатом колишнього президента США Дональда Трампа Руді Джуліані, дипломатом США Куртом Волкером і тодішнім помічником президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком.

Про це 8 червня повідомив CNN.

Exclusive audio obtained by CNN shows how former Pres. Trump's longtime adviser Rudy Giuliani relentlessly pressured and coaxed the Ukrainian government in 2019 to investigate baseless conspiracies about then-candidate Joe Biden. @mchancecnn reports. https://t.co/BGXIngcuE5 pic.twitter.com/XF1jg3Mms7

— The Lead CNN (@TheLeadCNN) June 7, 2021