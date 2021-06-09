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Середа, 09.06.2021
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Становище України буде погіршуватися: Арестович озвучив похмурий прогноз

Становище України буде погіршуватися: Арестович озвучив похмурий прогноз
06:50 Сьогодні Телеграф

До жовтня 2021 року в Європі може змінитися вся політична архітектура, в результаті чого становище України буде погіршуватися.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів речник української делегації в ТКГ і радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Меркель йде. Франція з Німеччиною борються за першість. Кого підтримають Штати - велике питання. Хто переможе в Німеччині - величезний питання, тому що "зелені", наприклад, кажуть - немає "Північному потоку", так - зброї для України. Все може радикально змінитися", - каже речник України в ТКГ.

Що стосується Нормандського формату і Мінських угод, то, на думку Арестовича, залишиться одна людина з тих, з якими їх укладали - це Путін.

"Лідери всіх інших держав змінилися. Російсько-білоруські навчання "Захід-2021", чи буде де-факто або де-юре анексія Білорусі - невідомо. Тому, 1 жовтня - це буде зовсім інша Європа, зовсім інша ситуація навколо України. Можу точно сказати, вона в будь-якому варіанті буде гірше, ніж на момент, коли ми зараз розмовляємо", - продовжує радник глави ОП.

Він переконаний, що військово-політична ситуація навколо України погіршується і без зустрічі Байдена з Путіним автоматично, завдяки процесам, які Путін запустив.

"Україна - дуже поганий стратег", - резюмує експерт.

Нагадаємо, Арестович вважає, що Росія стала технологічним хабом для Китаю.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Олексій Арестович, Політичний прогноз, Майбутнє України.
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