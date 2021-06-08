Арестович про Зеленського: "У нього є яйця!"

Речник української делегації в ТКГ і радник глави Офісу президента Олексій Арестович відповів на критику на адресу президента України Володимира Зеленського.

Про це він розповів в інтерв'ю "Телеграфу".

"Ось Зеленського називають клоуном... Я вам скажу таку річ - ті, хто вважає Зеленського клоуном, самі клоуни. Вони дуже сильно помиляються. Справа в тому, що це вже зрозуміли в Росії, і через рік приблизно остаточно зрозуміє Захід і наша внутрішня опозиція. Клоун ніколи не оголосить війну одночасно олігархам, одночасно контрабандистам, одночасно "злодіям в законі" і одночасно Путіну. Це треба яйця мати, розумієте? Він здатний на вчинки", - заявив Олексій Арестович.

На його думку, Зеленський перейшов червону лінію, так як заважає інтересам багатьох людей, які "не прощають подібного".

"Він же не все життя буде президентом, правильно? І якщо його не охороняти, треба буде ховати сім'ю, батьків. Ви думаєте, він цього не розуміє? Він пішов на це все заради України. Він реально хоче поміняти країну. Він дуже смілива, рішуча людина", - вважає радник глави ОП.

Дуже скоро, продовжує спікер України в ТКГ, і Захід, і внутрішня опозиція зрозуміють, що клоун тут хто завгодно, але тільки не Зеленський.

Нагадаємо, Арестович вважає, що Росія стала технологічним хабом для Китаю.