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Я ж не в числі "порохоботів": Арестович пояснив, чому переметнувся до Зеленського

Я ж не в числі "порохоботів": Арестович пояснив, чому переметнувся до Зеленського
23:40 Ср, 9 Червень 2021 Телеграф

Речник української делегації в ТКГ і радник глави Офісу президента Олексій Арестович відповів, чому він спочатку хвалив президента України Петра Порошенка, а після - переметнувся на бік Володимира Зеленського.

Про це він розповів в інтерв'ю "Телеграфу".

За словами Арестовича, хвалити Зеленського він почав ще до його перемоги на виборах.

"Я оцінюю реальні кроки. З самого початку, якщо ви уважно подивитеся, я говорив, що Зеленський людина хороша, хоче добра Україні. Я говорив, що він непрофесійний і команда у нього непрофесійна. Як це - в воюючій державі ставити людину, яка не любить війну. Я оцінював не Зеленського, а людей, які таке рішення приймали, коли голосували за Зеленського. Війна - це останній аргумент, а Порошенко при всіх його недоліках - президент воюючої країни, воював, забезпечував планування - стратегічне, оперативне", - згадує спікер України в ТКГ.

Арестович каже, що спочатку він критикував і Порошенка - до того, як він зайнявся армією України.

"Я не закликав голосувати, але я зробив ставку на нього як на кандидата, але я ж не в числі порохоботів записних. Я висловлював свою думку", - говорить Арестович.

Він не приховує, що у нього були досить великі побоювання щодо того, наскільки Зеленський залежить від Росії. Мовляв, говорили про зв'язки з Портновим, з Коломойським.

"А потім він призначає на ключові посади, на спецслужби, силові структури людей, яких я особисто добре дуже знаю - Галаган, Машовець, заступник голови Офісу президента з нацбезпеки, Буданов - особистий ворог Кремля. Це мої старі приятелі. Я з ними лейтенантами починав двадцять років тому", - говорить радник голови ОП.

Раніше Арестович заявив, що до жовтня 2021 року в Європі може змінитися вся політична архітектура, в результаті чого становище України буде погіршуватися.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Порошенко, Зеленский, Критика, Арестович.
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