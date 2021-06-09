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Положение Украины будет ухудшаться: Арестович озвучил мрачный прогноз

Положение Украины будет ухудшаться: Арестович озвучил мрачный прогноз
06:47 Сегодня Телеграф

До октября 2021 года в Европе может измениться вся политическая архитектура, в результате чего положение Украины будет ухудшаться.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович. 

"Меркель уходит. Франция с Германия борются за первенство. Кого поддержат Штаты - большой вопрос. Кто победит в Германии - большущий вопрос, потому что "зеленые", например, говорят – нет "Северному потоку", да - оружию для Украины. Все может радикально измениться", - говорит спикер Украины в ТКГ.

Что касается Нормандского формата и Минских соглашений, то, по мнению Арестовича, останется один человек из тех, с которыми их заключали – это Путин.

"Лидеры всех остальных держав сменились. Российско-белорусские учения "Запад-2021", будет ли де-факто или де-юре аннексия Беларуси – неизвестно. Поэтому, 1 октября - это будет совсем другая Европа, совсем другая ситуация вокруг Украины. Могу точно сказать, она в любом варианте будет хуже, чем на момент, когда мы сейчас разговариваем", - продолжает советник главы ОП.

Он убежден, что военно-политическая ситуация вокруг Украины ухудшается и без встречи Байдена с Путиным автоматически, благодаря процессам, которые Путин запустил. 

"Украина – очень плохой стратег", - резюмирует эксперт.

Напомним, Арестович считает, что Россия стала технологическим хабом для Китая.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Ангела Меркель, Владимир Путин, Алексей Арестович, Прогноз для Украины.
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