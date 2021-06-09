Росія сама відштовхнула українців: соціолог пояснив фундаментальну зміну в свідомості людей

У свідомості громадян України відбулася фундаментальна зміна - зміна орієнтації з амбівалентної - на Схід-Захід - на чіткий Західний вектор.

Про це в інтерв'ю виданню "Телеграф" розповів український соціолог, заступник директора Інституту соціології НАН України Євген Головаха.

"У всіх опитуваннях останніх років простежується прозахідна орієнтація, чіткий вектор на Євросоюз, а ще істотно покращилося ставлення до НАТО, що пов'язано, безумовно, з діями Росії. Сама відштовхнула громадян України", - сказав він.

За словами соціолога, українська політична еліта переважно завжди була прозахідна, а ось громадяни - амбівалентні, тобто були готові одночасно рухатися у всіх напрямках, "як той самий знаменитий Тягни-Штовхай: мав дві голови і хотів би рухатися в двох напрямках одночасно, тому не зрушується з місця".

Тепер же Україна з такого ось "Тягни-Штовхая перетворилася на якусь одноголову істоту, яка вже обрала шлях".

При цьому, висловив переконання Головаха, саме це перебування в неоднозначному стані призвело до низького соціального самопочуття людей: "вони не розуміли, куди йдуть і що їм робити".

"Зараз, загалом, розуміють. Це не означає, що люди сильно радіють своєму стану, але принаймні їм зрозуміло, куди йти", - підсумував соціолог.

Читайте повний текст інтерв'ю Євгена Головахи виданню "Телеграф": "Росія може повторити долю СРСР, а ось з Білоруссю складніше, - соціолог Євген Головаха"