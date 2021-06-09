Такого в історії ще не було: соціолог пояснив феномен рейтингів Зеленського

Володимир Зеленський є першим президентом України, який після двох років президентства зберіг достатньо високий рейтинг, щоб зберігати лідерство, і цьому є пояснення.

Про це в інтерв'ю виданню "Телеграф" розповів український соціолог, заступник директора Інституту соціології НАН України Євген Головаха.

"Що відрізняє останні роки, це вперше президент після двох років правління має достатньо високий рейтинг для того, щоб перемогти будь-якого свого потенційного суперника. Повинен сказати, що такого в історії України не було", - сказав Головаха.

Він зазначив, що, як і у інших президентів, рейтинг Зеленського падає, але не так стрімко, як у його попередників.

"Рейтинг падає, безумовно, і істотно, але не до такої міри, щоб його перемогли конкуренти. Що було завжди після двох років правління всіх інших президентів України", - констатував Головаха.

Соціолог висловив думку, що пояснюється цей феномен втомою українців.

"Як мені здається, люди вже зневірилися шукати, різних вибирали і все одно їх почуття були обмануті. Вони страшенно не хочуть ще раз розчаровуватися. Тому що вже десь відчувають: "Кого ж і де тоді вибирати?", - сказав Головаха.

Він підкреслив, що це шанс, який дається Зеленському завдяки тому, що населенню набридло щоразу сподіватися на чергового і отримувати розчарування, "тому з таким небажанням вони і розлучаються зі своїми очікуваннями".

Читайте повний текст інтерв'ю Євгена Головахи виданню "Телеграф": "Росія може повторити долю СРСР, а ось з Білоруссю складніше, - соціолог Євген Головаха"