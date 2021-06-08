У трійці лідерів Зеленський, Порошенко і Тимошенко: як проголосували б українці на виборах президента (інфографіка)

Чинний президент України Володимир Зеленський в даний час має відносно найбільшу підтримку серед електорату: якби вибори глави держави відбулися найближчим часом, за нього в першому турі проголосував би кожен п'ятий серед всіх респондентів, або кожен четвертий серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) в кінці травня - початку червня.

Так, у разі участі у виборах чинний президент отримав би 21,8% серед усіх респондентів, що становить 27,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором.

На другому місці - п'ятий президент України, лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко, за якого проголосували б 11,7% серед усіх респондентів і 14,6% серед тих, хто визначився з вибором.

На третьому місці - лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко з показниками, відповідно, 9,5% і 11,9%.

Четверте місце ділять з приблизно однаковою підтримкою лідер партії "Сила і Честь" Ігор Смешко (7,6% і 9,5%) і співголова фракції ОТЗЖ Юрій Бойко (7,3% і 9,2%). Варто відзначити, що ще в кінці березня у Бойка були вищі рейтинги.

Інші кандидати мають нижчу підтримку.

КМІС методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) провів всеукраїнське опитування громадської думки 27 травня - 1 червня. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 2000 респондентів, що мешкають в усіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

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