Відомий український телеканал очолив політтехнолог Януковича і Медведчука: що про нього відомо

Український телеканал "Наш" очолив політтехнолог Володимир Грановський, який раніше працював в штабі екс-президента Віктора Януковича і проектах нардепа Віктора Медведчука.

Про його призначення повідомив в Facebook правозахисник Михайло Чаплига.

За його словами, Грановський - професіонал з великої літери, розумний, жорсткий і з заявкою на успіх.

Пізніше інформацію про нового гендиректора підтвердили і в прес-службі телеканалу "Наш", заявивши, що разом з Грановським вони хочуть стати лідерами на телевізійному ринку України.

Відомо, що в 90-х Володимир Грановський навчався на факультеті філософії Московської школи культурної політики, після чого працював замдиректора по розвитку програм Міжнародного центру перспективних досліджень.

У 1998 році призначений головою наглядової ради Агентства гуманітарних технологій, а в 2000-х починає співпрацювати з відомими політиками України.

Так, з 2004 року політтехнолог працював в штабі тоді ще кандидата в президенти Віктора Януковича. Про це раніше повідомляв журналіст Сергій Лещенко.

"Саме група Грановського, в яку входили російські консультанти Дмитро Куликов і Тимофій Сергейцев, намалювали плакати про три сорти українців. І саме вкинуті ними сегрегації українців з часом стали лінією поділу України в російській пропаганді", - відзначав Лещенко в 2014 році.

Крім того, за словами журналіста, Володимир Грановський також співпрацював з проектами, пов'язаними з нардепом від "Опозиційною платформи - За життя" Віктором Медведчуком, якого зараз підозрюють в держзраді. Також в Мережі є інформація про те, що саме Грановський був неформальним куратором інформаційної політики каналу "Інтер" і брав участь в кампанії з блокування Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

На сьогоднішній день Грановський є співвласником британської компанії Granovski & Associates Limited і володіє нерухомістю в Лондоні.

Нагадаємо, раніше український телеканал "Наш" серйозно оштрафували через "рольові ігри" з маріонетками терористів.