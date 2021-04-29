Украинский телеканал серьезно оштрафовали из-за "ролевых игр" с марионетками террористов

Телеканал "НАШ" получил штрафные санкции со стороны Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Детище Евгения Мураева станет беднее на более чем 200 тысяч гривен.

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Такое решение было принято после проверок, проведенных в отношении телеканала. В частности, был изучен эфир передачи "Пятница. Вечер" от 4 декабря 2020 года, вышедшая в повторе 6 декабря 2020 года. Гости студии обсуждали реализацию Минских соглашений, что было названо ведущими "ролевой игрой". По видеосвязи к ним подключился представитель террористов "ЛНР" Родион Мирошник, который, по сути, начал в эфире украинского ТВ вести пропаганду боевиков.

За его речи, содержащие призывы к насильственному изменению конституционного строя Украины, развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и / или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, телеканал оштрафовали на 114 067 гривен.

На аналогичную сумму "НАШ" получил штраф за видеоролик "Наша (НЕ) ЗАВИСИМОСТЬ? НАШ ПОКАЖЕТ" ко Дню Независимости от 24.08.2020.

Напомним, Нацсовет проводит проверку телеканала "НАШ" за эфир с беглым экс-премьер-министром Николаем Азаровым.