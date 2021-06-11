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Меркель зібралася особисто вирішити з Байденом важливе питання по Україні - ЗМІ

Меркель зібралася особисто вирішити з Байденом важливе питання по Україні - ЗМІ
Оновлено 12:13 Сьогодні Телеграф

Канцлер Німеччини Ангела Меркель збирається відвідати США з питання російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це пише німецьке ЗМІ Handelsblatt з посиланням на власні джерела.

За попередньою інформацією, Меркель збирається до Вашингтона в липні або серпні - точної дати поки немає. Цей візит стане першою поїздкою канцлера Німеччини після перемоги на виборах в США Джо Байдена. Інсайдери говорять, що лідери держав обговорюватимуть безліч питань, ключове з яких - "Північний потік-2".

Німецьке ЗМІ повідомляє, що німці висунули пропозиції, як можна вирішити конфлікт. Тепер ці напрацювання повинні бути узгоджені, щоб послужити основою для зустрічі Байдена і Меркель.

Відзначимо, що Німеччина хоче зробити допомогу Україні більш помітною.

"Плани про перетворення України на експортера водню існують давно. Якщо континент хоче досягти своїх кліматичних цілей, Європі терміново необхідний водень як енергоносій. Ідея полягає в тому, щоб переобладнати для цього існуючу мережу газопроводів. Однак необхідні значні інвестиції в поновлювані джерела енергії, особливо в вітроенергетику, щоб український водень можна було виробляти без шкоди для клімату. Для цього Києву потрібна допомога", - пише видання.

Раніше ми повідомляли, що Ангела Меркель зібрала делегацію для поїздки до Вашингтона, яку очолить радник канцлера з питань зовнішньої політики Ян Хекер.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Ангела Меркель, США, Джо Байден, Німеччина, Північний потік-2.
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