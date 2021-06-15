Зеленський одним махом змінив уповноважених з прав дітей, реабілітації АТО-шників, контролю за СБУ і земельних питань

Президент України Володимир Зеленський вніс ряд змін в указі про забезпечення функціонування Офісу президента, а також в положенні про ОПУ, а також провів ротації ряду чиновників.
Про це йдеться в указах № 239 - 248, оприлюднених на сайті ОПУ.
Зокрема, указами були скасовані посади "уповноважених президента", а замість них утворені "радники - уповноважені президента".
Ці зміни призвели до звільнення низки чиновників. Зокрема:
- Роман Семенченко звільнений з поста уповноваженого президента з контролю за діяльністю Служби безпеки України;
- Микола Кулеба звільнений з поста уповноваженого з прав дітей, замість нього радником-уповноваженим президента стала Дар'я Герасимчук;
- Вадим Свириденко звільнений з поста уповноваженого з питань реабілітації учасників бойових дій, але призначений радником-уповноваженим з тих самих питань;
- Валерій Сушкевич звільнений з поста уповноваженого у справах людей з інвалідністю;
- Роман Лещенко покинув пост уповноваженого із земельних питань;
- Ольга Будник призначена на посаду радника-уповноваженого з питань підтримки освіти, науки і спорту;
- Тетяна Ломакіна призначена на посаду радника-уповноваженого з питань безбар'єрності.
Як повідомлялося раніше, в "Слузі народу" розповіли про можливе звільнення голови МВС Арсена Авакова.