Зеленський одним махом змінив уповноважених з прав дітей, реабілітації АТО-шників, контролю за СБУ і земельних питань

Президент України Володимир Зеленський вніс ряд змін в указі про забезпечення функціонування Офісу президента, а також в положенні про ОПУ, а також провів ротації ряду чиновників.

Про це йдеться в указах № 239 - 248, оприлюднених на сайті ОПУ.

Зокрема, указами були скасовані посади "уповноважених президента", а замість них утворені "радники - уповноважені президента".

Ці зміни призвели до звільнення низки чиновників. Зокрема:

Роман Семенченко звільнений з поста уповноваженого президента з контролю за діяльністю Служби безпеки України;

Микола Кулеба звільнений з поста уповноваженого з прав дітей, замість нього радником-уповноваженим президента стала Дар'я Герасимчук;

Вадим Свириденко звільнений з поста уповноваженого з питань реабілітації учасників бойових дій, але призначений радником-уповноваженим з тих самих питань;

Валерій Сушкевич звільнений з поста уповноваженого у справах людей з інвалідністю;

Роман Лещенко покинув пост уповноваженого із земельних питань;

Ольга Будник призначена на посаду радника-уповноваженого з питань підтримки освіти, науки і спорту;

Тетяна Ломакіна призначена на посаду радника-уповноваженого з питань безбар'єрності.

Як повідомлялося раніше, в "Слузі народу" розповіли про можливе звільнення голови МВС Арсена Авакова.