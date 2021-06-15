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Учасник акції ОПЗЖ безглуздо "спалився": "Платили просто ..." (відео)

Учасник акції ОПЗЖ безглуздо "спалився": "Платили просто ..." (відео)
Оновлено 21:20 Вт, 15 Червень 2021 Телеграф

У Києві біля будівлі Верховної Ради України відбувся мітинг "молодіжного крила" партії ОПЗЖ, за словами організаторів вони прийшли вимагати від президента Володимира Зеленського припинити війну на Донбасі.

З одним з учасників акції вдалося поспілкуватися кореспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову.

На питання про те, чи стоїть він за ідею, юнак відповів, що їм платять, але не зміг назвати суму.

"Взагалі-то платили спочатку просто... а з прапором - я не знаю", - відповів він.

Спроби з'ясувати конкретну суму закінчилися нічим, хлопець запропонував піти розпитати у інших - "вони скажуть".

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський раніше розповів збирається він ще раз розпускати парламент і проводити дострокові вибори.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
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Верховна Рада, ОПЗЖ, Київ.
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