"Фракції "Голос" вже не існує": депутати пішли на радикальний крок

10 українських нардепів партії "Голос" в середу, 16 червня, заявили про розкол у фракції. Замість цього вони створять нове об'єднання, одночасно залишаючись в складі колишньої фракції.

"Вчора керівництво нашої фракції й партії фактично перетнуло червону лінію і змінило інтересам України та своїх виборців. Вони голосували за русифікацію, коли обіцяли захищати українську мову і культуру, - оголосила з трибуни Ради нардеп Олександра Устинова. - Тому ми, десять народних депутатів, а це половина парламентської фракції "Голос" хочемо заявити про створення окремого об'єднання "Справедливість". Ми змушені констатувати, що фракція "Голос" вже п'ять місяців як не існує у Верховній Раді".

Повідомляється, що "Справедливість" буде дотримуватися ідей "Голосу", з якими партія йшла на вибори у 2019 році.

До нового об'єднання увійшли такі нардепи: Олександра Устинова, Ольга Стефанишина, Андрій Шараскін, Ярослав Юрчишин, Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа і Володимир Цабаль.

Нагадаємо, партія "Голос" переживає черговий виток скандалів: спочатку про вихід з політичної сили заявив шоу-мен і фронтмен партії Сергій Притула, а слідом за ним, про вихід з партії заговорили і цілі регіональні осередки. За словами численних співрозмовників в "Голосі", зараз політсила - в стані тихої війни. Ряд нардепів готують заяву щодо дій нинішнього керівництва і далі збираються будувати своє майбутнє вже без "Голосу". "Телеграф" розбирався в подробицях.