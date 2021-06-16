"Слугу народу" просто засипали квітами в Раді: яскраві фото

16 червня голова ТСК від Верховної Ради, народного депутата "Слуги народу" Юлію Гришина привітали з днем народження. Сьогодні їй виповнюється 43 роки.

Про це повідомив журналіст "Телеграфа" з місця подій.

На знімках з Верховної Ради видно, як кілька народних депутатів вітають і дарують квіти Гришиной.

На фото подаровані їй букети, яких було як мінімум 10.

Відзначимо, що Гришина є головою Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань перевірки і оцінки стану акціонерного товариства "Українська залізниця".

Депутатом вона стала 3 вересня 2019 року.

Нагадаємо, що 4 червня "Телеграф" показав, як нардеп Наталія Королевська в Раду прийшла в светрі відомого бренду Fendi, який коштує близько 25 тисяч гривень.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"