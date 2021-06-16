Скачать
Середа, 16.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
"Фракції "Голос" вже не існує": депутати пішли на радикальний крок
"Фракції "Голос" вже не існує": депутати пішли на радикальний крок
"Кримінальні авторитети", які потрапили під санкції РНБО, йдуть до суду проти Зеленського
"Кримінальні авторитети", які потрапили під санкції РНБО, йдуть до суду проти Зеленського
Обнесли дротом і постелили новий асфальт: як готували віллу Ла Гранж для зустрічі Байдена і Путіна
Обнесли дротом і постелили новий асфальт: як готували віллу Ла Гранж для зустрічі Байдена і Путіна
Українка загинула після падіння з балкона в Туреччині: останні хвилини життя дівчини потрапили на відео
Українка загинула після падіння з балкона в Туреччині: останні хвилини життя дівчини потрапили на відео

"Слугу народу" просто засипали квітами в Раді: яскраві фото

"Слугу народу" просто засипали квітами в Раді: яскраві фото
11:46 Сьогодні Телеграф

16 червня голова ТСК від Верховної Ради, народного депутата "Слуги народу" Юлію Гришина привітали з днем народження. Сьогодні їй виповнюється 43 роки. 

Про це повідомив журналіст "Телеграфа" з місця подій.

На знімках з Верховної Ради видно, як кілька народних депутатів вітають і дарують квіти Гришиной.

Юлія Гришина з Слуги народу святкує день народження - колеги привітали її шикарними букетами

  Юлія Гришина з Слуги народу святкує день народження

Юлія Гришина святкує день народження - колеги привітали її букетами

На фото подаровані їй букети, яких було як мінімум 10.

квіти Юлія Гришина з Слуги народу святкує день народження

Відзначимо, що Гришина є головою Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань перевірки і оцінки стану акціонерного товариства "Українська залізниця".

Депутатом вона стала 3 вересня 2019 року. 

Нагадаємо, що 4 червня "Телеграф" показав, як нардеп Наталія Королевська в Раду прийшла в светрі відомого бренду Fendi, який коштує близько 25 тисяч гривень. 

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 52

Все по темі:

Юлія Гришина.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Українка загинула після падіння з балкона в Туреччині: останні хвилини життя дівчини потрапили на відео
02 Черв'яки - знак якості: що потрібно знати при виборі черешні (інфографіка)
03 Міносвіти таки взялося за скандальну дисертацію Киви: подробиці
04 Зеленський одним махом змінив уповноважених з прав дітей, реабілітації АТО-шників, контролю за СБУ і земельних питань
05 Учасник акції ОПЗЖ безглуздо "спалився": "Платили просто ..." (відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Призначення Вітренка головою&quot;Нафтогазу&quot; було незаконним: глава НАЗК виніс вердикт
Призначення Вітренка головою"Нафтогазу" було незаконним: глава НАЗК виніс вердикт
Пожежа знищує хімічний завод в США: є загроза екологічної катастрофи (фото, відео)
Пожежа знищує хімічний завод в США: є загроза екологічної катастрофи (фото, відео)
Стало відомо, де і коли поховають Григорія Чапкіса
Стало відомо, де і коли поховають Григорія Чапкіса
Яке свято 15 червня: народні прикмети і заборони
Яке свято 15 червня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся