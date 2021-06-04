Королевская пришла в Раду в свитере за 25 тысяч гривен (фото)

"На работу, как на праздник" - видимо таким принципом руководствуются народные избранницы, когда с утра собираются в Раду. Каждый день там можно увидеть "буйство" различных известных брендов, которых депутаты приходят на работу.

"Телеграф" заметил, что нардеп Наталья Королевская 4 июня для рассмотрения законов решила принарядиться в свитер известного бренда Fendi, который стоит 759 евро (около 25 тыс. грн).

Стоит отметить, что доходы самой Королевской и ее супруга бизнесмена ЮрияСолода в принципе позволяют народной избраннице приобретать подобные вещи. Для этого "Телеграф" покопался ее декларации о доходах.

Напомним, что в первый день лета в Верховной Раде был настоящий показ мод. Красивая половина народных депутатов пришла на работу в цветочных нарядах, юбках и блузах светлых тонов.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"