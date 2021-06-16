"Нічого обговорювати": Путін різко висловився про вступ України в НАТО

Під час переговорів президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна тема вступу України в НАТО практично не обговорювалася.

Про це заявив президент РФ на прес-конференції після саміту в Женеві.

"Що стосується України, то так, ця тема зачіпалася, не скажу, що дуже докладно. Але, наскільки я зрозумів президента Байдена, він згоден з тим, що в основі врегулювання на південному сході України повинні лежати Мінські угоди", - сказав Путін .

При цьому він заявив, що Росія не буде брати на себе ніяких додаткових зобов'язань по Україні, "крім сприяння в реалізації мінських угод".

Путін також повідомив, що була піднята і тема вступу України в НАТО.

"Ця тема порушувалася мазком. Тут мабуть нічого обговорювати", - сказав президент РФ.

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