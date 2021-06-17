"Розстріляти ОПЗЖ": нардепи зчепилися прямо біля трибуни Ради (фото, відео)

У четвер, 17 червня, в сесійній залі Верховної Ради сталася бійка.

Про це з місця подій повідомляє кореспондент "Телеграфа".

Бійка почалася біля трибуни після того, як нардеп Микита Потураєв заявив, що "епоха бідності закінчиться, коли розстріляють ОПЗЖ".

В результаті, представники опозиційної політсили рушили до трибуни, туди ж на захист Потураєва вийшли і "слуги народу". Сталася бійка.

У підсумку, Потураєв таки вибачився за свої слова про розстріл колег з ОПЗЖ. А представник цієї політсили Нестор Шуфрич заявив, що його однопартійці, які є членами комітету гуманітарної політики, не братимуть участі в засіданнях комітету, поки його главою буде Микита Потураєв.

Нагадаємо, 15 червня Василь Вірастюк у Верховній Раді України прийняв присягу народного депутата, під час чого стався скандал.