Зеленський підписав указ про підвищення зарплат медикам: скільки обіцяють платити

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про підвищення мінімального розміру заробітної плати для медичних працівників.

Про це він заявив в п'ятницю, 18 червня, під час виступу в День медика, трансляція якого йшла на сторінці Офісу президента в соцмережі Facebook.

"Не менше 13,5 тисяч гривень для середнього медичного персоналу і не менше 20 тисяч гривень для лікарів", - оголосив Зеленський.

Також він закликав місцеву владу не допускати ситуацій, коли "керівники лікарень отримують в місяць 100 тисяч гривень, а лікарі і медсестри - 6 тисяч".

Як повідомлялося, судді ВАКС з мільйонами в деклараціях судяться через скорочення зарплат в карантин.