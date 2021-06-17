Судьи Антикоррсуда с миллионами в декларациях судятся из-за сокращения зарплат в карантин

Более десятка судей Высшего антикоррупционного суда Украины решили в судебном порядке решать проблему сокращения окладов из-за карантина.

Об этом пишет "Судебный репортер".

Всего иски составили 11 судей, при этом большая часть из них (шестеро) уже добились решения в свою пользу.

В большинстве случаев судьи не уточняли, сколько именно им задолжали; в документах ВАКС приписывали просто компенсировать зарплату за период времени с апреля по август 2020 года.

Но одна из судей, Екатерина Широкая, указала, что ей должны 307 тысяч 612 гривен, и суд удовлетворил ее требование. При этом, согласно декларации, за 2020 год она получила 1,84 млн гривен заработной платы по месту работы (в среднем по 153 тысячи гривен в месяц даже с учетом карантина).

Сергей Мойсак в иске указал, что ему недоплатили 546 тысяч 723 гривны. В его декларации годовой заработок указан на уровне более 2 млн грн (в среднем 174 грн в месяц).

Стоит заметить, что в апреле прошлого года в Украине законодательно ограничили размер судейского вознаграждения до около 50 тысяч гривен в месяц, но сумма эта не учитывает различные пособия, матпомощь, отпускные и т.д., из-за чего реальная сумма зарплаты часто превышает оговоренную.

Как сообщал "Телеграф", ранее одесский судья жаловался на участницу судебного процесса, которая шлет ему голые фото и просит деньги.