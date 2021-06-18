РНБО ввела "максимально можливі санкції" проти Фірташа: Данилов назвав причину

РНБО після засідання в п'ятницю ухвалила рішення про введення санкцій проти олігарха Дмитра Фірташа і російського бізнесмена Павла Фукса.

Про це розповів секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов під час традиційного брифінгу.

За його словами, проти Фірташа були введені максимальні з можливих санкцій.

Данилов уточнив, що причиною тому була його участь в поставках титану військовим підприємствам Росії, що були відслідковані української розвідкою.

"Крім пана Фірташа наклали санкції на ті підприємства, які безпосередньо афілійовані у військово-промисловий комплекс РФ, що використовують цей титан саме у військовій сфері", - сказав він.

Повний пакет санкцій був застосований і проти Фукса. Данилов підкреслив, що санкції проти російського бізнесмена пов'язані з позбавленням ліцензій 19 компаній, які займалися видобутком корисних копалин.

Як повідомлялося раніше, після введення санкцій проти "кримінальних авторитетів", 12 з них подали до суду на президента Володимира Зеленського.