Верховна Рада хоче визнати Лукашенка терористом: депутати звернулися до Генпрокурора

Українські парламентарії вимагають від генпрокурора Ірини Венедиктової відкрити кримінальне провадження щодо самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка. Нардепи обурилися після того, як політик визнав незаконні збройні угруповання з окупованих територій Донбасу.

Про це передає білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на депутата від фракції "Голос" Юлію Клименко.

"Ми звернулися в Генеральну прокуратуру з приводу фактів злочинів, в тому числі проти Романа Протасевича, коли Лукашенко фактично визнав так звані "ЛНР" і "ДНР" законними режимами і дозволив слідчі дії квазіспецслужбам цих суб'єктів. Це визнання окупаційних режимів, і ми категорично проти такого кроку ", - говорить нардеп, будучи впевненою, що Лукашенко "повинен нести відповідальність відповідно до міжнародного права".

Клименко каже, що звернення вже підтримали представники міжфракційного об'єднання "За демократичну Білорусь" та інших фракцій ВРУ, за винятком ОПЗЖ.

Нагадаємо, Лукашенко сказав, як помститься Україні за закриття польотів.