Тищенко опублікував відео, через яке сталася затримка літака

Нардеп Микола Тищенко поділився відео, записаним перед польотом з Києва в Ужгород. Саме через нього, вважають в мережі, рейс вилетів із затримкою.

У короткому ролику нардеп звернувся до жителів Закарпаття і повідомив, що летить новим рейсом, який нещодавно запустили в Ужгород. Також Тищенко досить експресивно заявив про те, що зараз йде опір з боку олігархів, які "думають, що у них багато грошей і вони можуть нас перемогти". Нардеп же запевнив, що правда на нашому боці.

Раніше журналіст Віталій Глагола опублікував відео з Миколою Тищенком, який нібито перезаписував свою промову кілька разів. За його словами, саме через це рейс до Ужгорода вилетів із затримкою.

Нагадаємо, народний депутат України Микола Тищенко вирішив пригостити колег по фракції цукерками прямо під час засідання парламенту.