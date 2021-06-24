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З автоматами і спецназом: в Києві - масштабні обшуки у справі Медведчука, докази шукають навіть у тещі (фото, відео)

З автоматами і спецназом: в Києві - масштабні обшуки у справі Медведчука, докази шукають навіть у тещі (фото, відео)
Оновлено 11:47 Сьогодні Телеграф

У четвер, 24 червня, в партійному офісі ОПЗЖ, кабінетах і будинках найближчих соратників нардепа Віктора Медведчука, якого підозрюють в держзраді, проходять обшуки.

Про це повідомляють різні Телеграм-канали та підтвердили в СБУ і ДБР.

Відомо, що слідчі навідалися навіть в будинок тещі Медведчука - до матері Оксани Марченко.

Обшуку піддався і офіс на Великій Васильківській, а також прийомна нардепа, де, за інформацією СБУ, знаходиться офіс якогось Мартинова. Втім, депутат від ОПЗЖ Юрій Загородній заявив, що співробітник СБУ міг підкласти туди чужі документи, щоб потім звинуватити в їх зберіганні Медведчука.

 

Нагадаємо, журналісти проекту Bihus.Info виклали в мережу 35 годин "прослушки" телефонних розмов голови партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 82

Все по темі:

Оксана Марченко, Виктор Медведчук, ОПЗЖ, Обшуки, Справа Медведчука.
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