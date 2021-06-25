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П'ятниця, 25.06.2021
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Разумков розкритикував Зеленського за ідею про референдум по "стіні" для Донбасу

Разумков розкритикував Зеленського за ідею про референдум по "стіні" для Донбасу
Оновлено 11:11 Сьогодні Телеграф

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на прес-конференції в п'ятницю, 25 червня, прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про винесення на референдум питання про те, щоб побудувати "стіну" з окупованих Донбасом.

За інформацією "Страни", Разумков заявив, що питання територіальної цілісності країни не можна виносити на референдум: мовляв, закон це забороняє. Крім того, за словами Разумкова, "стіна" обійдеться Україні в 2 млрд грн.

Також під час прес-конференції спікер ВРУ відкинув можливість дострокових виборів президента. Мовляв, якщо Зеленський зараз оголосить дострокові президентські вибори, він сам собі закриє шлях до президентства.

До слова, критика рішень президента спікером ВРУ відбувається на тлі чуток про його можливе звільнення. Втім, за словами Разумкова, це всього лише домисли, і йти з ВРУ він не збирається.

Нагадаємо, на цьому тижні знову активізувалися чутки про те, що у відставку можуть піти глава МВС Арсен Аваков і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Володимир Зеленський, Дмитро Разумков, Стіна з Донбасом, Критика Зеленського, Відставка Розумкова.
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