У Києві заарештували екс-міністра транспорту і партнера Ахметова: підозрюють у викраденні нардепа

У Києві заарештували екс-міністра транспорту Миколу Рудьковського, який є бізнес-партнером українського олігарха Ріната Ахметова. Екс-чиновнику пред'явили гучне звинувачення - викрадення колишнього директора "Нафтогазвидобування" - нинішнього нардепа від "Слуги народу" Олега Семінського.

Про це з посиланням на Київський апеляційний суд заявив журналіст Сергій Лещенко.

Він повідомляє, що служителі Феміди ухвалили рішення взяти Рудьковського під варту прямо в залі суду. Крім того, було скасовано рішення Печерського суду, за яким екс-чиновник був під нічним домашнім арештом останній місяць.

"Рудьковський підозрюється у викраденні колишнього директора "Нафтогазвидобування", нині - нардепа від Слуги народу Олега Семінського. Після його викрадення частина акцій компанії була продана від Нестора Шуфрича Ринату Ахметову. Рудьковський продовжує контролювати 25 відсотків компанії, його акції арештовані судом", - пише Лещенко.

У четвер, 24 червня, в партійному офісі ОПЗЖ, кабінетах і житлах найближчих соратників нардепа Віктора Медведчука, якого підозрюють в держзраді, проходили масштабні обшуки. Співробітники СБУ навідалися навіть до тещі Медведчука - матері Оксани Марченко.