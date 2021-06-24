С автоматами и спецназом: в Киеве - масштабные обыски по делу Медведчука, улики ищут даже у тещи (фото, видео)

В четверг, 24 июня, в партийном офисе ОПЗЖ, кабинетах и жилищах ближайших соратников нардепа Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене, проходят обыски.

Об этом сообщают различные Телеграмм-каналы и подтвердили в СБУ и ГБР.

Известно, что следователи наведались даже в дом тещи Медведчука - к матери Оксаны Марченко.

Обыску подвергся и офис на Большой Васильковской, а также приемная нардепа, где, по информации СБУ находится офис некого Мартынова. Впрочем, депутат от ОПЗЖ Юрий Загородний заявил, что сотрудник СБУ мог подложить туда чужие документы, чтобы потом обвинить в их хранении Медведчука.

Напомним, журналисты проекта Bihus.Info выложили в сеть 35 часов "прослушки" телефонных разговоров главы партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.