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Понеділок, 28.06.2021
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Нардепи у вишиванках та почесні гості: Рада зібралася на урочисте засідання в День Конституції (фото)
Нардепи у вишиванках та почесні гості: Рада зібралася на урочисте засідання в День Конституції (фото)
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Нардепи у вишиванках та почесні гості: Рада зібралася на урочисте засідання в День Конституції (фото)

Нардепи у вишиванках та почесні гості: Рада зібралася на урочисте засідання в День Конституції (фото)
11:32 Сьогодні Телеграф

28 червня в Верховній Раді з нагоди 25-ї річниці Конституції України проходить урочисте засідання.

Про це з місця подій повідомляє наш кореспондент.

Так, на площі Конституції урочисто підняли прапор України і зібралися нардепи - деякі з них змінили костюми на вишиванки.

Серед гостей - Олександр Мороз, який був главою ВРУ під час прийняття Конституції, а також глава Української православної церкви митрополит Єпіфаній і предстоятель УПЦ Московського патріархату Онуфрій.

Після того, як нардепи заспівали гімн України, на площі урочисто відкрили пам'ятний знак "Тризуб".

Відзначимо, що сьогоднішнє зібрання обранців народу носить лише символічний характер: пленарного засідання 28 червня не буде.

Раніше ми повідомляли, з чого почалася історія Дня Конституції України.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

ВРУ, День Конституції України, нардепи, Площа Конституції, Урочистий захід.
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