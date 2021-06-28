"Вбивця Конституції": Зеленського в Раді зустріли в креативних футболках (фото)

Екс-нардеп Степан Хмара прийшов до Верховної Ради на виступ президента України Володимира Зеленського в футболці з написом "Зе Вбивця Конституції".
Про це повідомив журналіст "Телеграфа", що побував на місці подій.
Під час виступу в Раді Зеленський нагадав, що в Конституції був затверджений українську мову як єдину державну, а також затверджено малий герб і гімн.
"Єдине чого не вистачає для повного щастя - це великого герба України", - сказав він.
І президент повідомив, що вносить до ВР законопроєкт про "Великий герб України".
Відзначимо, що Степан Хмара є українським політиком, правозахисником, а також колишнім політв'язнем радянських концтаборів, і народним депутатом України I, II і IV скликань.
Фото з місця подій:
Нагадаємо, що 28 червня у Верховній Раді з нагоди 25-ї річниці Конституції України проходить урочисте засідання.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"