"Вбивця Конституції": Зеленського в Раді зустріли в креативних футболках (фото)

Екс-нардеп Степан Хмара прийшов до Верховної Ради на виступ президента України Володимира Зеленського в футболці з написом "Зе Вбивця Конституції".

Про це повідомив журналіст "Телеграфа", що побував на місці подій.

Під час виступу в Раді Зеленський нагадав, що в Конституції був затверджений українську мову як єдину державну, а також затверджено малий герб і гімн.

"Єдине чого не вистачає для повного щастя - це великого герба України", - сказав він.

І президент повідомив, що вносить до ВР законопроєкт про "Великий герб України".

Відзначимо, що Степан Хмара є українським політиком, правозахисником, а також колишнім політв'язнем радянських концтаборів, і народним депутатом України I, II і IV скликань.

Фото з місця подій:

Нагадаємо, що 28 червня у Верховній Раді з нагоди 25-ї річниці Конституції України проходить урочисте засідання.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"