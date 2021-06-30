ОПЗЖ не хоче приходити на позачергове засідання Ради, де розглянуть закон Зеленського про олігархів (фото)

Депутатам ОПЗЖ рекомендують не приходити на позачергове засідання Верховної Ради 1 липня, коли будуть розглядати закон президента Володимира Зеленського про олігархів.

Це випливає з листування нардепів в партійному чаті, яка потрапила в об'єктив фотокореспондента Яна Доброносова.

У телефоні Вадима Рабиновича чітко видно листування в групі "ОПЗЖ" в телеграм. У ній депутатів просять не приходити на засідання в четвер 1 липня.

"Прийнято рішення НІКОМУ завтра не приходити на позачергове засідання !!!!", - наголошується в повідомленні.

Також видно, що Рабинович просить фракцію підтримати законопроект 4364.

Нагадаємо, що фракція "Слуга народу" збереться на засідання в середу ввечері, 30 червня, для обговорення законопроекту 5599, який в ЗМІ прозвали "законом про олігархів".

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"