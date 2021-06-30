США можуть приєднатися до переговорів по Донбасу: Резніков відкрив деталі

США можуть взяти участь в переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) оскільки є членом ОБСЄ. Про те, що участь США не обмежується тільки нормандським форматом заявив Олексій Резніков - віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, представник України в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ.

Слова політика цитує РБК-Україна.

За його словами США вже брали участь в переговорах в Женеві у 2014 році. Тоді серед учасників були Україна, ЄС і РФ. Це були одні з перших переговорів по ситуації з Донбасом. Такий формат, як стверджує Резніков, можна відродити. Так само, як донор і член ОБСЄ, США можуть запропонувати свого представника в будь-яку групу Тристоронньої контактної групи. Раніше, "Телеграф" писав, що Мінський формат зжив себе, а в України є альтернативний формат переговорів.