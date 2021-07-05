Росія шантажує і погрожує країнам через Україну: в МЗС розповіли подробиці

Росія шантажує і погрожує країнам, вимагаючи таким чином не брати участь в українському саміті Кримської платформи 23 серпня.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на форумі "Україна 30: Міжнародна політика".

За словами Кулеби, участь різних країн у Кримській платформі - це вельми показовий тест, хто і з ким в питанні окупованого півострова. Чи то країна з РФ і її агресією, чи з Україною і міжнародним правом.

Міністр каже, що якщо вивчити на карті регіональні формати, то стратегія вельми наочна і проглядається "вертикальна вісь від Балтійського до Чорного моря".

"Це простір свободи, безпеки та процвітання України, східний фланг НАТО і ЄС. Посилення малих альянсів робить членство України в ЄС і НАТО історично неминучим на рівні практичної взаємодії", - говорить Кулеба, запевняючи що вже через кілька місяців Україна побачить результати Кримської платформи.

Раніше Кулеба говорив, що хоч НАТО збереже представництво в Чорному морі, Росія не готова піти на загострення і почати реальну і повномасштабну, а не гібридну війну в цьому регіоні.