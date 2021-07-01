Шансов нет: Кулеба объяснил, почему Россия не будет обострять отношения с НАТО в Черном море

Несмотря на то, что НАТО сохранит представительство в Черном море, Россия не готова пойти на обострение и начать реальную и полномасштабную, а не гибридную войну в этом регионе.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Россия, безусловно, готова к вооруженной эскалации. В том числе в Черном море. Но признаков самоубийства, суицидального синдрома я у России не вижу", - отметил он.

По словам главы МИДа, несмотря на склонность РФ к постоянной агрессии, к полномасштабному столкновению с НАТО она все же не готова ни при каких обстоятельствах.

"Они (россияне, - Авт.) будут щипать, провоцировать. Однако они понимают, что в противостоянии с НАТО в целом они не имеют шансов на успех", - резюмировал Кулеба.

Как сообщал "Телеграф", в военно-морских учениях Sea Breeze 2021, которые начались на юге Украины в понедельник, 28 июня, и будут продолжаться до 10 июля, будет задействовано рекордное количество стран-участниц.