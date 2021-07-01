"Крым - это Украина, не Россия": военные НАТО не намерены уходить из Черного моря

НАТО сохранит представительство в Черном море и будет укреплять сотрудничество с партнерами в этом регионе.

Об этом в интервью грузинскому "Первому каналу" заявил спецпредставитель генсека альянса по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

По словам Аппатурая, Великобритания предоставила НАТО информацию об инциденте с эсминцем Defender, и у альянса есть "полная картина" произошедшего.

"НАТО занимает твердую позицию, когда речь заходит о свободе судоходства и о том, что Крым — это Украина, а не Россия. Во время этого инцидента союзники по НАТО продемонстрировали свою твердость в отстаивании принципов, которые я перечислил. Россия должна понять, что союзники по НАТО не отступят в этом вопросе", — заявил он.

При этом Аппатурая обвинил РФ в "продолжении дестабилизации региона", а также напомнил, что "Россия размещает в Крыму вооружения, включая ракетные системы, что осложняет свободу судоходства".

Спецпредставитель подчеркнул, что Россия должна осознать, что союзники НАТО в этом вопросе не отступят и альянс тесно сотрудничаем с Грузией и Украиной в плане политических консультаций.

Напомним, что 23 июня, у берегов Крыма между российскими кораблями и британским эсминцем Defender произошел конфликт, в результате чего, по данным РФ, по кораблю Британии был открыт предупредительный огонь.

Путин заявил, что это была провокация со стороны Великобритании и США.

В Британии заявили, что никакого обстрела их корабля не было. Эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины, а военные РФ просто проводили военные учения.