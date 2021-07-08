Нардеп ОПЗЖ заснув на засіданні у справі Медведчука (ексклюзивні фото)

У Печерському районному суді Києва розглядають справу про продовження запобіжного заходу нардепу Віктору Медведчуку. Народний депутат від ОПЗЖ Олександр Лукашев, присутній на засіданні, заснув сидячи на стільці.

Також, судячи з інших фото із залу засідання, деякі учасники готові наслідувати приклад нардепа Лукашева.

Діючий запобіжний захід Віктору Медведчуку закінчується 9 липня. Згідно з рішенням суду народний депутат від ОПЗЖ знаходиться під домашнім арештом. Про підозру в державній зраді й замаху на розграбування національних ресурсів в Криму йому повідомили 12 травня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час минулого засідання, 21 травня, в Києві під будівлею суду, де розглядають справу нардепа від партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука почалися сутички.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"