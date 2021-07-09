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Угорщина вкладає мільярди в Західну Україну - розслідування

Угорщина вкладає мільярди в Західну Україну - розслідування
Оновлено 12:26 Сьогодні Телеграф Схеми

Закарпатська область отримала від угорського фонду Бетлера Габора понад три мільярди гривень за 9 років. Мова про період з 2011 по 2020 роки. Цей фонд - державний і займається реалізацією цілей, пов'язаних з національною політичною стратегією уряду Угорщини.

Про це розповіли "Схеми" у новому розслідуванні. 

Це не єдиний фонд, який підтримує грошима угорців за кордоном. Згідно з отриманими даними, угорські гроші на Закарпатті отримують освітні установи, церкви, приватний бізнес, в тому числі пов'язаний з туризмом.

Мільйони на культуру і проблеми з політагітацією

Також серед центральних об'єктів підтримки - культура. «Схеми» повідомляють, що за десять років уряд Угорщини вклав в культуру Закарпаття не менше 2,5 млн євро.

Тут випускаються кілька газет угорською мовою і діють угорські партії, які обираються на місцевих виборах в Україні. У розслідуванні нагадали, що в Україні був заборонений в'їзд уповноваженому угорського уряду по Закарпаттю - через агітацію на місцевих виборах 2020 за конкретну політичну силу. Більш того, глава уряду Віктор Орбан також зустрічався з кандидатом в депутати на виборах до Верховної Ради у 2019 році за тиждень до волевиявлення.

Причому політична ситуація непроста з двох сторін. Журналісти знайшли докази того, що на виборах в Угорщині голосували "фіктивні угорці" - українці, які отримали паспорти від уряду, але не живуть в країні й від українського громадянства не відмовляються.

Журналіст з будапештського бюро Радіо Свобода Роберт Баторі розповів, що в руїнах одного будинку може бути зареєстровано 340 осіб.

Чи є сепаратизм на Закарпатті?

Жителі Закарпаття, що отримали гранти, проблему заперечують. Підтримують їх і керівники місцевих політсил. При цьому слідчі СБУ відкрили виробництво на голову одної з угорських партій відразу за двома статтями Кримінального кодексу України - «державна зрада» і «фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади в Україні».

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Угорщина і Сербія завершили будівництво частини газопроводу.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Политика, Закарпаття, Україна, Угорщина.
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